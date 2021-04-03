خالد النبوي بعد مشاركته في حفل «الموكب الذهبي»: «شكرا لمحبتكم»

أعرب الفنان خالد النبوي عن فخره الشديد بحفل موكب نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير وصولا إلى متحف الحضارة بالفسطاط.وقال خالد النبوي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بعد مشاركته في حفل الموكب الذهبي: "فخور إني بتكلم عن بلدي فى كل وقت وكل مكان، وفخور بهذا الحدث المصري الكبير، شكرًا لمحبتكم الغالية اللي طالعة من قلوبكم وشايفها فى كلامكم".الجدير بالذكر أن الموكب التاريخي نقل 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسرة الـ 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات إلى متحف الحضارة.