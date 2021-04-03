«ذا ناشيونال»: عرض المومياوات الملكية حدث عالمي فريد

أكد موقع "ذا ناشيونال" الإماراتي، اليوم السبت، أن عرض المومياوات الملكية الذي نظمته مصر عبر شوارع القاهرة "حدث عالمي فريد".وقال موقع "ذا ناشيونال"، في تقرير له اليوم، إن الحدث تكلف ملايين الدولارات من أجل تسليط الضوء على تراث مصر القديم.وأضاف: "يأمل كثيرون أن يكون الحدث عرضًا لإمكانيات مصر السياحية الرائدة عالميًا أمام جمهور عالمي، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في خسائر للصناعة تقدر بنحو مليار دولار شهريًا".