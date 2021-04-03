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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مصر تستقبل شحنات جديدة من لقاح كورونا (انفوجراف)

السبت 03/أبريل/2021 - 11:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سمر محمدين
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عقدت مصر العديد من الاتفاقات الدولية لتأمين احتياجها من اللقاح المضاد الفيروس كورونا، من خلال استقبال شحنات متتالية من اللقاحات لتطعيم المواطنين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وترصد «الدستور» حجم الشحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي استقبلتها مصر مؤخرًا وفق الإحصائيات الرسمية المعلنة.

تصل حصة مصر الإجمالية من لقاح «أسترازينيكا» التي تأتي عن طريق التحالف الدولي «جافي» لـ5 ملايين جرعة.

ومؤخرًا ومنذ أيام تسلمت مصر 854 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا» في إطار اتفاقية «كوفاكس» التي تأتي ضمن 40 مليون جرعة من المقرر أن تتسلمها مصر.

وفي نهاية مارس الماضي استقبلت مصر من الصين شحنة من لقاح سينوفارم الصينى وهو أحد أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا، وصلت إلى 600 ألف جرعة، علي أن يتم توريد جرعات جديدة من اللقاح الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة.

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