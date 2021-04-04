بعد اعتقال أمريكيين حاولا الانضمام له.. أماكن تمركز «داعش» باليمن

- دعم من الاخوان للتنظيم

- استهداف المدنيين في تعز

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه تهمة التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية، إلى زوجين أمريكيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم داعش، وأوضحت الخارجية الأمريكية إنّ المتّهمين هما جيمس برادلي البالغ من العمر 20 عامًا والمتحدّر من ولاية نيويورك وزوجته أروى مثنّى البالغة 29 عامًا والمتحدّرة من ولاية ألاباما.وقال المحلل السياسي اليمني أحمد البحري، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الذي يقوم بالتغطية على داعش والقاعدة في اليمن هي أمريكا نفسها وبريطانيا بشكل خاص، عن طريق الدعم للقيادات الإخوان وقبل أشهر تم ارسل مجموعات تنتمي لتنظيم داعش من سوريا الي اليمن بتنسيق مع جماعة الإخوان، ومن التناقض أن نستبعد الإخوان عن ذلك التنظيمات لأنها جزء لا يتجزأ منها.وتابع المحلل السياسي، أن تنظيم القاعدة متواجد في مأرب وأبين الذي هم معاقل جماعة الاخوان، وأن محاربة التنظيم دون بتر الإخوان يعتبر عبث ومن المستحيل السيطرة على عليها بهذا الوضع الحالي.وأكد "البحري"، أن عددا من القبائل معروف بشكل عام أنهم لديهم أبناء يتبعون التنظيم مثل قبيلة حاشد والقبائل التي في منطقة البيضاء هي مجرد عمالة لدي التنظيم مقابل مبلغ مالية، والتنظيمات الإرهابية تستهدف من يرفض الانضمام لهم من القبائل والشخصيات العامة.ومن جانبها أكدت بشري الشميري، الصحفية اليمينة، أن جماعة الإخوان تستهدف الميدنيين في تعز، ونحن في محافظه تعز يوميًا يموت أشخاص بسبب استهداف الإخوان.أوضحت "الشميري"، أن تنظيمي داعش والقاعدة متواجدان حاليًا في تعز يأخذ من مقرات الاخوان منصات له، له وهذا دليل على التوافق بينهم وعلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجع نفسها في اليمن لأن عددا من الأشخاص المدعومين من بريطانيا وامريكا ينتمون إلى القاعدة ولهم جرائم عديدة منها استهداف الصحفيين والنشطاء الذي ينتقدون تصرفاتهم.وأكدت أن التنظيم الإرهابي يرفض على التجار دفع مبالغ مالية إن كان فرعهم في تعز أو مأرب أو أبين، ونحن النساء والأطفال بشكل خاص يتم استهدافها من التنظيم، وأنه سبق اغتصاب عدد من الأطفال من أفراد ينتمون للتنظيم القاعدة ولم يحدث محاكمات عادلة حتي الآن رغم اكتمال الأدلة عليهم.