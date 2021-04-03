«لعبة واشنطن».. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على سوريا؟

العقوبات الأمريكية على سوريا هي جزء من الحرب الإقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على معظم خصومها، وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تهدف لتضييق الخناق على الحكومة السورية والتي بلغت أوجها بعد بداية الحرب الأهلية السورية وصولًا إلى قانون قيصر والذي يعتبر أكثرها تأثيرًا، وفي ظل جائجه كورونا هي جزء من الحرب الإنسانية التي تكشف ازدواجية المعايير لدى راعية حقوق الإنسان في العالم.وقال غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، لـ"الدستور"، إن "العقوبات الامريكيه أثرت كثيرا على المواطنين خصوصا ظل جائحة كورونا، تسببت في نقص المعدات الطبية التي أغلبها تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".وأوضح أنه "هناك عقوبات أوروبية على سوريا وبسبب قانون قصير التحولات المالية متوقفة، والآن بعض الدول تتعامل بخجل مع سوريا مثل الصين وروسيا وإيران، لذلك هناك نقص كثير في المشافي حتي الأدوية وأكياس الدم المصنوعة من البلاستيك غير متوفره ولا تستطيع الدولة السورية أن تحصل عليها من العالم الغربي".وتابع "لذلك من يفرض العقوبات على الشعب السوري، أمريكا التي تقوم بسرقة النفط وتحتل أراضي سورية تقوم أيضا بعقوبات على كل من يتعامل مع سوريا والمؤتمر الأخير الذي حدث استثناء المناطق التي تحت حكم الدولة، وهناك كثير من ازدواجيه المعايير والوضع غير إنساني".من جانبه، أوضح الدكتور زاهر اليوسفي، عضو مجلس النواب السابق في سوريا، أن "الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا وكل من يسير في ظلها يعتقد أن العقوبات الاقتصادية على سورية ستؤثرعلى مايسمونه النظام الحاكم، وهذا اعتقاد خاطئ أومقصود لأنه يشمل كل شيء يأتي للبلد سواءكان سلاح أوغذاء أومحروقات أدوية أومستلزمات طبية(أجهزة)، ونتيجة لذلك كانت التأثيرات على الشعب الذي بات يعاني من فقدان كل لوازم حياته وأهمها الغذاء والدواء فقضى الكثير من الأطفال والكهول نتيجة لتلك العقوبات".وواصل "جاء الوباء ليجهز على ماتبقى من رمق لدى المواطن ومات الالاف لعدم توفر مستلزمات مكافحة الوباء، كل هذا يشيرالى أن هؤلاء الضحاياقضوا بسبب الحصار ومن فرض الحصارمسؤول قانونيًا وأخلاقيا وإنسانياعن تلك الأرواح البريئة، ويجب مساءلته من قبل الهيئات الدولية المعنية، التي تقبع للأسف تحت هيمنةالدول القوية، وإذالم يصحو ضمير تلك الجهات فلا أمل في المستقبل المنظور لرفع الظلم عن شعبنا".