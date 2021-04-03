محافظ الوادى الجديد ورئيس الأبنية التعليمية يبحثان مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لمناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأكد "الزملوط"، أنه تم الإتفاق على سرعة الانتهاء من المشروعات الحالية البالغ عددها ٨ مشروعات مابين إنشاء مدارس جديدة وصيانة وتطوير البعض الآخر، كما تم الإتفاق على البدء الفوري في أعمال إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه، لافتاََ إلى أنه تمت الموافقة على قيام الهيئة بتأثيث وتجهيز المدارس التي يتم صيانتها وتطويرها إلى جانب المدارس التي يتم إنشائها حديثًا.