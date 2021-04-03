المترجم خالد الجبيلى ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب».. اليوم

تستضيف الكاتبة والروائية رشا سمير، ضمن فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب"، المترجم السوري خالد الجبيلي، وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.يذكر أن الكاتب والمترجم خالد الجبيلي له العديد من الترجمات الهامة التي أحدثت دويا هاما في عالم الإبداع، منها: قواعد العشق الأربعين لـ"إلبف شافاق"، ومذكرات زوجة السجين "أشا بانديلي"، ودعابات الطقس الحار "البيرتو مورافيا"، فتيات فالكيري "باولو كويلو"، وأسرار "نور الدين فارح"، واللهب الغامض للمكلة لوانا "أمبرتو إيكو"، ولقيطة إسطانبول"إلبف شافاق، فتيات فالكيري (باولو كويلو).جدير بالإشارة أن مبادرة كاتبان وكتاب معنية بخلق حوارات ثقافية مع العديد من أبرز مثقفي الوطن العربي في مصر وخارجها.