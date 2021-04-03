رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المترجم خالد الجبيلى ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب».. اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 10:59 م
خالد الجبيلي
خالد الجبيلي
خالد حماد
طباعة
تستضيف الكاتبة والروائية رشا سمير، ضمن فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب"، المترجم السوري خالد الجبيلي، وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

يذكر أن الكاتب والمترجم خالد الجبيلي له العديد من الترجمات الهامة التي أحدثت دويا هاما في عالم الإبداع، منها: قواعد العشق الأربعين لـ"إلبف شافاق"، ومذكرات زوجة السجين "أشا بانديلي"، ودعابات الطقس الحار "البيرتو مورافيا"، فتيات فالكيري "باولو كويلو"، وأسرار "نور الدين فارح"، واللهب الغامض للمكلة لوانا "أمبرتو إيكو"، ولقيطة إسطانبول"إلبف شافاق، فتيات فالكيري (باولو كويلو).

جدير بالإشارة أن مبادرة كاتبان وكتاب معنية بخلق حوارات ثقافية مع العديد من أبرز مثقفي الوطن العربي في مصر وخارجها.

موضوعات متعلقة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

ملك الإبهار.. تعرف على «عمرو عزيز» مخرج موكب المومياوات


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو

مهاجم وست بروميتش يتعرض لإساءات عنصرية على انستجرام

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على فرايبورج 2-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

سر الشاي.. «عمدة مزاج المصريين» (ملف خاص)

المترجم خالد الجبيلى ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب».. اليوم

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي