رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمين عام «المصارف العربية»: لا أمل بتدفقات مالية نحو لبنان فى غياب حكومة إصلاحية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:56 م
وسام فتوح
وسام فتوح
راندا التوني
طباعة
قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنه في ظل عدم تشكيل حكومة وفي غياب أي خطط إصلاحية لا أمل لدينا للخروج من الأزمة ولا نية أيضًا لأي تدفقات مالية للبنان، لذلك نطالب بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن، الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والحكومة اللبنانية أخطأت بقراراتها، وبالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية، وقد فقدنا الثقة عربيًا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار، كما أن الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي.

وأضاف «فتوح»، أنه لا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار، فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة أكبر أول ألف مصرف في العالم خرجت للأسف من اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار.

وعبر «فتوح» عن تفاؤله حاليًا في وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة، حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الأمريكية، لافتًا إلى أن مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي وحكومي اضطر إلى اعتماد سياسية مالية عبر إعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها.

وأشار أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن جائحة كورونا كان لها تأثير فقط على ربحية المصارف العربية وليس على قوتها ومتانتها المالية، ولكنها أهم تحدي مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهم شريان في الاقتصاد، حيث أن موجودات 560 مصرف عربي بلغت 4 تريليونات دولار، لافتًا إلى أن موجودات مصارف الإمارات هي الأولى عربيًا بقيمة 780 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية تأتي السعودية، ثم القطرية والمصرية.

كما اعتبر «فتوح» أن المصارف هي الأساس في تمويل الاقتصاد، حيث أن بعض الدول النفطية تضخ أموالها في المصارف للتمويل، موضحًا أن اتحاد المصارف العربية يقوم اليوم بتعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على محموعة ركائز، منها التجارة الالكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات

نور عزازي مصممة أزياء حفل المومياوات: «أسعد يوم في حياتي»

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو

مهاجم وست بروميتش يتعرض لإساءات عنصرية على انستجرام

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على فرايبورج 2-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

سر الشاي.. «عمدة مزاج المصريين» (ملف خاص)

المترجم خالد الجبيلى ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب».. اليوم

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي