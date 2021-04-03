أمين عام «المصارف العربية»: لا أمل بتدفقات مالية نحو لبنان فى غياب حكومة إصلاحية

قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنه في ظل عدم تشكيل حكومة وفي غياب أي خطط إصلاحية لا أمل لدينا للخروج من الأزمة ولا نية أيضًا لأي تدفقات مالية للبنان، لذلك نطالب بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن، الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والحكومة اللبنانية أخطأت بقراراتها، وبالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية، وقد فقدنا الثقة عربيًا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار، كما أن الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي.وأضاف «فتوح»، أنه لا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار، فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة أكبر أول ألف مصرف في العالم خرجت للأسف من اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار.وعبر «فتوح» عن تفاؤله حاليًا في وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة، حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الأمريكية، لافتًا إلى أن مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي وحكومي اضطر إلى اعتماد سياسية مالية عبر إعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها.وأشار أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن جائحة كورونا كان لها تأثير فقط على ربحية المصارف العربية وليس على قوتها ومتانتها المالية، ولكنها أهم تحدي مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهم شريان في الاقتصاد، حيث أن موجودات 560 مصرف عربي بلغت 4 تريليونات دولار، لافتًا إلى أن موجودات مصارف الإمارات هي الأولى عربيًا بقيمة 780 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية تأتي السعودية، ثم القطرية والمصرية.كما اعتبر «فتوح» أن المصارف هي الأساس في تمويل الاقتصاد، حيث أن بعض الدول النفطية تضخ أموالها في المصارف للتمويل، موضحًا أن اتحاد المصارف العربية يقوم اليوم بتعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على محموعة ركائز، منها التجارة الالكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع.