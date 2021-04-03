«تعليم أسوان» يكرم الفائزين في المسابقة الثقافية الكبرى (صور)

كرم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، السبت، الفائزين في (المسابقة الثقافية الكبرى للشخصيات الأسوانية البارزة) التى تم إذاعتها خلال شهر مارس، بحضور الدكتورة صفاء حامد مدير إدارة التخطيط والمشروعات، ومحمد سعد، رئيس القسم وكذلك أعضاء اللجنة الذين قاموا بتحكيم المسابقة. حيث تم تكريم الفائزين بشهادات تقدير وهدايا قيمة.الفائزون هم ياسر عبد الباسط معلم خبير بإدارة أسوان التعليمية، مروة جبريل سليم موجهة رياض أطفال بإدارة إدفو التعليمية - صباح عبد العال خليل معلم أول بمدرسة مجمع الرديسية بإدارة إدفو التعليمية - أمانى كامل أخصائى اجتماعى بمدرسة السلام اكاديمي الخاصة، إسلام محمد عبدالله تلميذ بالمرحلة الإبتدائية بالمدرسة المصرية اليابانية - مريم هشام طالبة بالمرحلة الإعدادية بالفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة أسوان الثانوية بنات - مختار محمد على معلم خبير بإدارة كوم امبو التعليمية - منى صبحى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية).وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الفائزين، على المشاركة الفعالة والإلتزام بشروط المسابقة.كما قدم الشكر والتقديى لإدارة التخطيط الاستراتيجى وعلى رأسهم الدكتورة صفاء، مدير الإدارة وكذلك لجنة المتابعة والتحكيم، على الجهد المبذول فى إعداد المسابقة وتنظيمها بهذا الشكل المميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.وأطلقت المسابقة مديرية التربية والتعليم بأسوان ممثلة فى (إدارة التخطيط والمشروعات) مطلع مارس الماضى، والتى يتاح الاشتراك فيها لجميع أهالي أسوان وخاصًة أبناء التربية والتعليم (عاملين وطلاب).وتقوم المسابقة على التحدث عن شخصية أسوانية بارزة ومؤثرة فى المجتمع، تاريخها حافل بالإنجازات والبصمات المضيئة وذلك يومى (الأحد والأربعاء) من كل اسبوع، ومطلوب من المشارك التعرف على هذه الشخصية واكمال انجازتها من خلال التعليق على(فيديو المسابقة) المنشور على الصفحة الرسمية للمديرية (بوابة أسوان التعليمية).يشترط فى المسابقة أن يكون التوثيق خلال ١٢ ساعة من الإعلان عنها، وعلى المتسابق المشاركة فى جميع الحلقات.ويشترط كذلك أن يكون اسم المتسابق واضح معلوم على (الفيس بوك) أو يقوم المشارك بتعريف نفسه فى التعليق، ويتم التقييم بنهاية الشهر (بواقع ٨ حلقات) من خلال لجنة تقييم معتمدة من المديرية، حيث يمنح الفائزين بنهاية كل شهر شهادات تقدير وجوائز قيمة.