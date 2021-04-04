«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

كان حسن فايق يقدم دورا في فيلم "مهرجان الحب" بطولة الفنانة صباح، وكان هناك مشهد تظهر فيه الشحرورة مع حسن فايق أمام الكاميرا على ظهر مركب، وكان حسن فايق يجلس على كرسي مريح وهو يسمع الموسيقى، بينما ترقص صباح وتظل هكذا حتى ينام حسن فايق.وتم المشهد بالفعل ولكن كان حسن فايق قد نام حقيقة وليس تمثيلا، فضحكت "صباح" وأقنعت المخرج حلمي رفلة ألا يقول "ستوب"، وبالفعل جمع كل كاست الفيلم احتياجاته وتركوا حسن فايق يغط في نوم عميق.وبعد ساعتين استيقظ "فايق" ليجد نفسه وحيدا وراح يجري هنا وهناك حتى قابل أحد العمال والذي أخبره أن كاست الفيلم انتهى من التصوير ورحلوا جميعا، وعرف حسن فايق مقلب صباح فيه، فخاصمها لعدة أيام وحين قابلها مرة أخرى راح يضحك ضحكته المتميزة، حسبما ذكرت مجلة "الكواكب".