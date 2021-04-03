«الالتزام هو الحل».. «روشتة» الحماية من كورونا في الموجة الثالثة

تحذيرات عدة أطلقها مؤخرًا الأطباء والمتخصصين في مكافحة الأوبئة، حول الوقاية الآمنة من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاحتمالية الكبيرة لقدوم الموجة الثالثة في أقرب وقت، مشددين على ضرورة التعامل بجدية مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، في ظل تراجع نسب الإصابات بالفيروس في مصر، حتى نستطيع الحفاظ على أقل معدل لانتشار المرض.تواصلت "الدستور" في السطور التالية، مع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والأوبئة، والذي توقع أن تكون الموجة الثالثة من فيروس كورونا أشد قوة من الأولى والثانية، مع حلول فصل الصيف، مشيرًا إلى عدم وجود ضرورة لفرض الإغلاق، إذ التزم المواطنين باتباع إجراءات الوقاية اللازمة، التي نصت عليها وزارة الصحة والسكان، ومتابعة حملات التطهير والتعقيم في الأماكن العامة والخاصة.وحذر أيضًا من من التهاون في عدم تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية، وبالأخص ارتداء الكمامات الطبية، قائلًا: "الموجة الثانية كانت أعنف من الأولى بمراحل عدة، لذا نتوقع أن تكون الثالثة أشد منهم ضررًا وانتشارًا، فيجب الاهتمام بأمر الكمامات الطبية، كونها خط الدفاع الأول ضد أى فيروسات، بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وبالأخص خلال فترة شهر رمضان، بجانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي فى أماكن العمل، والابتعاد عن التلامس والتقبيل، مع عدم مشاركة الأدوات الشخصية".وبالحديث مع الدكتور محمد تهامي، الطبيب بمستشفى عزل الإسماعيلية، أكد: أن "انتشار الوباء مازال أمرًا يدعو للقلق، رغم التهاون الذي أصاب المواطنين خلال الأشهر القليلة الماضية، ظنًا منهم أن الوباء قد قلت نسبته في مصر، لكن هذا لما يحدث، بل نحن على وشك استقبال موجة جديدة من الفيروس، ويجب أن نستعد للتعامل معها جيدًا حتى لا يتفاقم الأمر، ويخرج عن السيطرة".أضاف "يجب إغلاق بعض الأماكن العامة والمؤسسات التى يمكن أن يستمر العمل بها عن بُعد، مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية؛ لتجنب الإصابة بالعدوى، فمعدل الإصابات انخقضت بشكل ملحوظ بعد توافر اللقاح".