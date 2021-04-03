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أيام زمان

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

السبت 03/أبريل/2021 - 10:50 م
الموسيقار صلاح الشرنوبي
الموسيقار صلاح الشرنوبي
حمدين حجاج
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نجح الموسيقار صلاح الشرنوبي منذ ظهوره على ساحة الغناء والتلحين في العمل مع قامات كبيرة على مستوى الغناء سواء كانوا نجوما أو نجمات لكن النقطة الأبرز في مسيرته كان عمله مع الفنانة الجزائرية وردة حيث شكلا ثنائي فني قدم عدد من اللوحات الغنائية.

وكشف الشرنوبى في حوار صحفي عن حكايته مع وردة: «بعد أن استقرت أحوالى وأمورى فى القاهرة، بدأت فى التعاون مع عدد من المطربين، أمثال على الحجار ومحمد الحلو، وللأسف أعمالى معهما لم تحقق النجاح المطلوب أو الصدى المتوقع حدوثه فى وقتها، لكن فى بداية حقبة التسعينيات وما تلاها من سنوات كنت قد وصلت لما يعرف بمرحلة الميلاد الفنى، والسبب فى هذا ذلك اللقاء الذى جمعنى بالعظيمة وردة».

أوضح أنه قبل العمل مع «وردة» كان يعتبر نفسه فى رحلة البحث عن الذات، وبعد لقائه معها اعتبر أنه وصل إلى مرحلة النضج، واصفًا العمل معها بأنه «اللحن الأهم فى مشوارى الفنى»، وذلك منذ أن عرفه عليها الإذاعي الكبير عمر بطيشة، ذلك المبدع الذى كتب كلمات أغنية «بتونس بيك».

وبَين أن هذه الإنسانية تجلت في كرمها اللامحدود ويدها الممدودة بالعطاء، بالبحث عن حقوق العاملين معها قبل أن تطلب أجرها، ومبالغتها في المنح دون سبب، وليس المنع لأى حدث، متذكرًا أنها أهدته ساعة «بياجيه» فرنسية بعد نجاح «بتونس بيك»، وفى حياته يعتبرها «أساسًا وسببًا لكل تفوق حققته وتمنيته.

واصل صلاح الشرنوبي حديثه عن وردة كاشفا عن كواليس أغنية «بتونس بيك»، قائلًا: «كان من المفترض أن يضع لحنها الموسيقار الكبير محمد سلطان، لكنه فى وقتها كان راغبًا وعازفًا عن تقديم أي عمل.

أضاف: «استقر المطاف بالأغنية على عتبتى في النهاية، بالتزامن مع لحن أغنية (قلبي على طيري)، الذى قدمته مع محمد الحلو، وحقق وقتها نجاحًا قويًا، وحين سمعته وردة أبدت ثقتها التامة بي.

وتابع «استمرت رحلتي الفنية ممتدة مع وردة أيامًا وليالي وشهورًا وسنوات، وفى إحدى المرات وأثناء ترتيب الاحتفالات الخاصة بالعيد الخمسين لثورة الجزائر، وجدتها تقول لي: «أنا معروض علىّ أعمل مسلسل.. إيه رأيك؟».

بعد أن تبادلا الآراء، عرض عليها التكفل بمصاريف الإنتاج، فوافقت، رغم أن «تلك الخطوة كانت مخاطرة كبيرة من جانبي لعدم امتلاكي المال اللازم، لكن عشقي ووفائي لتلك الفنانة العظيمة جعلني أتخذ تلك الخطوة دون حساب للتبعات أو تقدير للنتائج»، وفق «الشرنوبى». وقال إنه رغم المشاكل التي سببها له هذا المسلسل، فإنه لم يبُد ندمًا أو يلق لومًا، لأن وردة كانت «فتحًا مبينًا في مسيرتي الفنية وسببًا في عملي مع كبار نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي.

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