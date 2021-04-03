الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب الأردن ونساند قرارات الملك عبد الله الثاني

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مساندة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره.وقال عباس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، "إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره".وأكد الرئيس الفلسطيني "أننا ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".. مشددا على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني قادر على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار، معربا عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان."