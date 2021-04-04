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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4-4-2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:05 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر". 

ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالى أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".

اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١

لديكم داخل التقرير التالى أخر التحديثات والتطورات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالأتي:

سعر الدولار  الأمريكي اليوم


سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٣٧٧ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٥٥١٢ جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٦٠٦٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٨٠٣ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.١٢٣٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٢٥٩٨ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل الريال السعودي، سعره عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

بلغ الدولار الأمريكي، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل عند الشراء ١٨.٣٧٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٥٥١٢ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٩١٣٢ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٠٢ جنيه مصري.
 
قد يهمك.. حالة الطقس اليوم الأحد 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٣٥٦ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٥٤ جنيه مصري.

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