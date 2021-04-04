أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4-4-2021

سعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".

اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الين الياباني اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم



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سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٣٥٦ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٥٤ جنيه مصري. سجل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٣٥٦ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٥٤ جنيه مصري.

ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالى أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".لديكم داخل التقرير التالى أخر التحديثات والتطورات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالأتي:سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٣٧٧ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٥٥١٢ جنيه مصري.سجل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٦٠٦٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٨٠٣ جنيه مصري.بلغ سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.١٢٣٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٢٥٩٨ جنيه مصري.وصل الريال السعودي، سعره عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.بلغ الدولار الأمريكي، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.وصل عند الشراء ١٨.٣٧٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٥٥١٢ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.وصل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٩١٣٢ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٠٢ جنيه مصري.