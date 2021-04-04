أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4-4-2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 06:05 ص
الدستورطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".
ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالى أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".
سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.
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ونقدم لكم تقرير يومي عن كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ويضم التقرير التالى أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".
اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١لديكم داخل التقرير التالى أخر التحديثات والتطورات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، كما هو موضح بالأتي:
سعر الدولار الأمريكي اليوم
سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوموصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٣٧٧ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٥٥١٢ جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليومسجل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٦٠٦٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٨٠٣ جنيه مصري.
سعر الين الياباني اليومبلغ سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.١٢٣٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٢٥٩٨ جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليوموصل الريال السعودي، سعره عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في بنك مصربلغ الدولار الأمريكي، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوموصل عند الشراء ١٨.٣٧٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٥٥١٢ جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليومسجل عند الشراء ٤.١٥٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٦٩ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوموصل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٩١٣٢ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٠٢ جنيه مصري.
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