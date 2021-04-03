«جيل الإسكندرية»: موكب نقل المومياوات حدث عالمي نجحت الدولة في تنظيمه

قال عمر عوض الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن موكب المومياوات الملكية حدث عالمي استثنائي، نجحت مؤسسات الدولة في تنظيمة بشكل نال إعجاب العالم كله، إذ أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية.وأضاف أمين جيل الإسكندرية في بيانه، أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويؤكد أنها أم الحضارات، مشيرا إلى حدوث نقلة نوعية مؤخرا في المتاحف المصرية، التي باتت تنافس نظيرتها العالمية بكل قوة إذ لم تعد قاصرة على المتحف المصري في ميدان التحرير، فهناك المتحف الكبير في الهرم، ومتحف الحضارة في الفسطاط.وتابع أنه من حق كل مصري أن يفخر بالخطوات الكبيرة المتسارعة التي قامت بها الدولة حتى أصبحت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي يقاس قوتها بتأثيرها وقوتها خاصة أن هذا الحدث العالمي من شأنه أن يحسن من قوة مصر السياحية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم الليلة في حفل نقل المومياوات من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط بمصر القديمة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استعدت جيدا لهذا الحفل العالمي.واختتم "عوض" بيانه قائلا إن هذا الحدث العالمي حدث استثنائي لن يتكرر وسيؤكد للعالم قوة مصر التي نجحت في اجتياز العديد من الأزمات وخرجت منها أقوى وبعزيمة أشد.