خالد العناني متأثرا: «كنا بننام في الشارع عشان نخرج بحفل نفتخر به»

أعرب خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن فخره بالعمل مع هذا الجيل في قطاع الآثار، موضحا أنهم كانوا لا ينامون حتى يخرج هذا الحفل بشكل نفتخر به جميعًا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «كنا بنام في الشارع منذ أيام لتنفيذ هذا الحفل التوعوي الحضاري الضخم، الذي بات حديث الجميع حتى الأطفال».





وتابع أن حفل نقل المومياوات الملكية شهد حضور الرئيس السيسي، ومعه الرجل الأول في السياحة عالميا، والرجل الأول في الآثار عالميا ما يدل على عظمة مصر وقيمتها.







