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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بحضور السيسي.. تفاصيل افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية
السبت 03/أبريل/2021 - 10:39 م
افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية
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الكلمات المفتاحية
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات
موكب الفراعنة
مصر تبهر العالم
متحف الحضارة
فراعنة مصر
عاجل
السيسي
الرحلة الذهبية
الرئيس السيسي
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