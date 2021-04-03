«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

كانت الفنانة صباح مشهورة بتدبير المقالب في زملائها الفنانين، ولكن هذا لا ينفي أنها كانت تتعرض لمقالب أيضًا، فحين كانت تعمل صباح في فيلم "حبيب حياتي" وكان أول إنتاج لعبد السلام النابلسي وإخراج نيازي مصطفى، حدث أن اتصل بها المخرج ليخبرها أن موعد التصوير في الثامنة مساء.وفي صباح اليوم التالي اتصل بها عبد السلام النابلسي في التاسعة صباحا فاستيقظت وأخبرها أن موعد التصوير في الواحدة ظهرا، وفعلا قامت صباح وذهبت إلى الاستوديو فقابلت نيازي مصطفى فأخبرها أن الموعد لم يتم تقديمه وأن التصوير في الثامنة، وهنا ذهبت إلى حجرة عبد السلام النابلسي الذي أغلق عليه الباب بالمفتاح، ومن شدة غضبها راحت تطرق الباب وتدفعه بكلتا يديها حتى دخلت الحجرة.وبحثت صباح عن عبد السلام النابلسي فلم تجده، وانبعث صوت من مكان ما في الحجرة يقول: "خفت تتأخري يا صباح فقلت تيجي تقعدي هنا أحسن"، وانصرفت صباح غاضبة، وفي مساء اليوم وفي الثامنة حضرت لتجد النابلسي يمسك بصورة كبيرة لها فضحكت، وذلك حسبما ذكرت مجلة الكواكب.