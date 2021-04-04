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محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-4-2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:26 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير شامل يحتوي على كافة تفاصيل أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية المختلفة، وهي "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".

ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصر في البنوك المصرية، في تقرير يومي، ويعد الدينار الكويتي إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد ٤-٤-٢٠٢١


يمكن للقارىء المصري والعربي التعرف على أخر تطورات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، خلال التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم

بلغ الدينار الكويتي، اليوم الأحد، عند الشراء ٤٨.٩١٣٢ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٥٨٩ جنيه مصري.

سعر  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك، عند الشراء ٥١.٧٢٢٧ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٢٢٣٤ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد عند الشراء ٤٨.٩٣٠٠ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ٥٢.١٣٠٠ جنيه مصري.

سعر  الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم 

بلغ سعر الدينار، اليوم الأحد، عند الشراء ٤٨.٩١٣٢ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٠٢ جنيه مصري.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

سجل سعر الدينار مقابل الجنيه المصري، عند الشراء ٤٩.٠١٣٤ جنيه مصري، فيما بلغ عند البيع ٥٢.١٣٣٦ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الدينار، اليوم الأحد، عند الشراء ٤٨.٩٢٩ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٥٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي فى بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٥٧٧٠ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٢٥٠ جنيه مصري.

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