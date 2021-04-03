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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلن ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدا

السبت 03/أبريل/2021 - 11:27 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعلن غدا 3 قرارات مهمة خاصة بجميع ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ومن المقرر أن يعلن الوزير ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية، كما سيعلن استعدادات الوزارة لعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة في أبريل الجاري، ويهدف لتدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة من ناحية ولاختبارات شبكات الإنترنت في المدارس والسيرفيرات من ناحية آخرى، وإعلان وموعد جدول الامتحانات.

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