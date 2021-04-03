انطلاق دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة أوقاف قنا

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ولمدة ثلاثة أيام لـ50 إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف قنا، بحضور كل من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورصلاح سليم طايع عميد كلية الآداب، والشيخ محمد أحمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا.وفي بداية اللقاء، أكد الشيخ محمد أحمد الطراوي أن إلمام الإمام بهذه الدورات التدريبية يساعد على قراءة النص بفهم يواكب العصر، لأننا نهدف من خلال هذه الدورات إلى تنمية مهارات التواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في الارتقاء بالحياة الفكرية للأئمة.كما أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجهود وزير الأوقاف الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير، مع اهتمامه دائمًا بالارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات بهدف بناء الوعي والفكر المستنير.من ناحيته، أكد أحمد كمال نصاري أن دراسة العلوم الإنسانية من متطلبات العمل الدعوي المتميز لمواكبة المتغيرات المعاصرة، متابعا أن تزود الإمام بهذه الدورات من ضرورات العصر ومما يعين على فهم النص.