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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 4 متهمين بإمداد جماعة إرهابية بمفرقعات وذخائر صاروخية للمحاكمة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:46 م
متهمين
متهمين
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قررت النيابة إحالة 4 متهمين بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين في غضون عام 2014 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أمدوا جماعات تدعو لتكفير الحاكم والخروج وتضطلع إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة بأسلحة وذخائر ومفرقعات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.

وأضافت التحقيقات أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في انفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزوا قذائف صاروخية تحتوی على ثلاثي نيتروتولين، البارود عديم الدخان، مخاليط المفرقعات وأدوات وقاذف صاروخي الدفع من التي تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بغير أن يكون مرخصة لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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