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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إشادات واسعة بحفل موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:06 م
موكب المومياوات
موكب المومياوات
رامى حسين
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انتهت منذ قليل، فعاليات موكب المومياوات الملكية الذي انطلق من المتحف المصري في ميدان التحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وعبّر المصريون عن فخرهم وانبهارهم بالتنظيم والصورة التي ظهر بها الموكب، وصممها ونفذها فريق عمل مصري صميم من حيث التصوير والإخراج والإضاءة وأوكسترا نادر عباسي التي كانت بطل المشهد الأسطوري وخلقت حالة فنية تتماشى مع الأجواء الملكية للموكب.

وأشاد المصريون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بالأداء الغنائي للمطربات والأزياء ومقدمات الحفل (جاسمين طه زكي وناردين فرج) وبمجهودات شركة «ميديا هب سعدي – جوهر» المنظمة للحفل.

وحصل النجم خالد النبوي على إشادات كبيرة بعد عرض فيلم وثائقي بعنوان «مصر الحضارة» خلال الاحتفالية ورصد من خلاله حضارات مصر على مر العصور، كما تداولت صور لنجوم ونجمات مصر خلال مشاركتهم في الحدث العالمي منهم يسرا، منى زكي، هند صبري، نيللي كريم، أحمد عز، أحمد حلمي، أحمد السقا، حيث ظهروا بأزياء مستوحاة من الحضارة الفرعونية.

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