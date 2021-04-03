نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

◄ ما هي الأزمات التي يواجهها الناشر المصري في الوقت الراهن؟



◄ وماذا عن دور المعارض المحلية في عملية تسويق الكتاب المصري؟



◄ هل لعبت الجوائز دورًا في تسييد أجناس إبداعية بعينها لدرجة أن دور النشر ترفض نشر الشعر كنموذج؟



◄ تعزف دور النشر المصرية والعربية عن نشر أعمال متعلقة بالعلوم وصولا إلى الأعمال الفكرية هل السبب في ذلك عزوف القراء عن قراءة مثل هذه النوعية من الأعمال أم غياب خطط منهجية لدور النشر في تسويق مثل هذه الأعمال؟



◄ هل غياب منصات لتسويق الكتب داخل مصر وخارجها أعاق عملية تسويق الكتب؟



◄ عملك مع الناشر الكبير محمد رشاد هل خلق صراعا ما في تبني وجهات نظر بعينها خاصة أن للناشر محمد رشاد له توجهاته الفكرية والإبداعية وبالضرورة لك توجهات قد تختلف معه كيف يتم الوصول إلى رؤية عامة ومشتركة بينكما؟



◄ في الفترة الفائتة اشتغلت الدار المصرية اللبنانية على تقديم الأعمال الكلاسيكية في الرواية والقصة القصيرة.. كيف كان مردود هذا على الدار، والصعوبات التي واجهتكم في تنفيذ هذا؟



◄ الحديث عن نهاية الكتاب الورقي ودخول عصر الرقمنة.. كيف تراه نورا رشاد، وكيف يمكن مواجهته ومتابعة ما يجري من تطورات في أدوات النشر عالميا؟



الحديث عن نهاية لكتاب الورقي أمر مستحيل وجود منصات معتمدة للتوزيع يخدم سوق الكتاب الورقي.تنتمي الناشرة نورا رشاد المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية إلى عائلة عريقة فيمجال صناعة النشر، فقد أسست عائلة رشاد الدار المصرية اللبنانية للنشر، إحدى كبريات دور النشر فى مصر والعالم العربى.في هذا الحوار تحدثنا الناشرة نورا رشاد عن الأزمات التى تواجهه دور النشر المصرية، وعن سوق الكتاب الورقي في مواجهة التطور الرقمي، وعن أسباب عزوف دور النشر عن نشر أجناس إبداعية بعينها.الأزمات التي نواجهها كثيرة جدًا، وهذا نتيجة لجائحة كورونا والتي تسببت في إلغاء العديد من معارض الكتب في جميع أنحاء العالم، ونتمنى انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب لنتجاوز بعض من هذه الأزمات التي عشناها في الفترة الأخيرة، كل هذا أدى بدوره إلى خسائر حقيقية وكبيرة، وهذا جعلنا نلجأ إلى العديد من المنصات المتعلقة بالتوزيع الإلكتروني مثل كيندل وجوجل بلاي وغيرها.إلى جانب اتجاهنا إلى تخفيض ميزانية النشر، وإنفاق الفارق في عملية التوزيع والإعلان والدعاية؛ عبر المنصات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني.تلعب المعارض المحلية دورًا مهمًا في التغلب على الأزمة التي نعيشها، وتقدم في نفس الوقت مؤشرات على الإقبال على الكتاب الورقي، ووجود معارض محلية للكتاب مثل الإسكندرية، ومعرض النادي الأهلي، والشيخ زايد وفيصل وغيرها، يستعيد بعض الشيء سوق الكتاب ويعيد التواصل والتفاعل المباشر بين جمهور القراء والكتب.نشر الشعر ليس متربطًا بالجوائز، وهذا لا يعنى أننا غير مهتمين فالجوائز دورها دعم صناعة النشر والكتاب في وقت واحد، فطول مسيرة وتاريخ المصرية اللبنانية لا تربط الجوائز بمنتجها في أى مجال من المجالات، ونتفهم جيدا أن هناك شريحة كبيرة جدًا من القراء تهتم بالشعر، ونحن لا ننكر أننا مقلين في نشر الشعر. غير أننا نشتغل على أجناس أخرى من الإبداع مثل الرواية والأعمال الفكرية.نحن نقدم أعمالًا كثيرة في هذا المجال تحديدًا، ووصلنا إلى جائزة الشيخ زايد بـ"غرفة المسافرين" للكاتب عزت القمحاوي، ورغم أنها تحتاج جنس الأدب إلا أنها تحمل رؤية فلسفية، إلى جانب العديد من كتب التراث والكتب الفكرية والسياسية.لو هناك شيء منظم كمنصات معتمدة ستعطي بريقًا من الأمل، غير أنه في الفترة الأخيرة هناك العديد من الناشرين يفكرون بشكل عملي في الاتجاه إلى العمل على خلق منصات للتوزيع بشكل منظم وعملي. نتمنى أن يحدث هذا.بالنسبة للعمل مع محمد رشاد له سياساته وتوجهاته الفكرية والإبداعية التي لا نختلف معها، وتعلمنا منه أن نضع ما نحبه جانبا، ويتم تقييم العمل حتى لو ضد ذائقتنا على حسب جودته وما يضيفه للقاريء. هناك فكرة رائجة عن محمد رشاد بأنه محافظ وغير منفتح على الإبداع بشكل كبير؛ وهذه فكرة مغلوطة إذا رجعنا لتاريخه في مجال النشر، سنعرف أنه خاض أهم معركة في تاريخ النشر العربي والتي عرفت "بمحاكمة ألف ليلة وليلة"، وذلك عبر نشرها.لا شك أنه كان مقل في نشر الأعمال الإبداعية؛ ويرجع السبب في استعادة نشر الأعمال الإبداعية إلينا نرمين رشاد وأحمد رشاد، ونجحنا إلى حد كبير في تقديم الأعمال الإبداعية في مجال الرواية العربية منذ ما يزيد على 14 عامًا.منذ 2010 قمنا بعمل سلسلة الكلاسيكيات، ووجدنا لها جمهورًا كبيرًا من مختلف الأجيال، ونموذج أعمال إحسان عبدالقدوس، والتي نجحنا في نشرها إلى جانب التفات الدراما التليفزيونية إلى إنتاج أعماله مرة أخرى، وتبعنا العديد من الناشرين في إعادة إنتاج الكلاسيكيات، وهذا يشير إلى نجاحنا في اتخاذ الخطوة الأولى.الحديث عن نهاية الكتاب الورقي أمر مستحيل، وهذا لا يعني أن صناعة الكتاب وسوقه لم تتأثر بالتطور الرقمي الحاصل في الصناعة في كل المجالات، وبطبيعة الحال متابعين لما يجري من تطور في الوسائل الجديدة التي تضيف لسوق الكتاب.