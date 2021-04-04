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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-4-2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:56 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن حالة الطقس بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع الخبراء طقس اليوم الأحد الموافق 4-4-2021، بأن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بالنسبة للبحر المتوسط بأن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، شمالية شرقية.

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دمياط 22 12
الزقازيق 27 12
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السويس 25 11
العريش 22 12
رفح 21 13
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