تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-4-2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:56 ص
الدستورطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن حالة الطقس بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.
ويتوقع الخبراء طقس اليوم الأحد الموافق 4-4-2021، بأن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.
حالة الطقس اليوم الأحد في مصركما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بالنسبة للبحر المتوسط بأن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، شمالية شرقية.
قد يهمك.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
القاهرة 27 12
الإسكندرية 25 13
وادى النطرون 26 12
طنطا 26 12
شبين الكوم 27 11
دمنهور 26 12
بلطيم 24 12
مطروح 26 12
السلوم 27 11
سيوة 26 10
بورسعيد 22 13
دمياط 22 12
الزقازيق 27 12
المنصورة 26 11
الإسماعيلية 25 11
السويس 25 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 26 12
نخل 22 06
نويبع 27 17
طابا 25 14
كاترين 22 06
الطور 29 16
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 28 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 09
بنى سويف 28 09
المنيا 28 10
أسيوط 28 10
سوهاج 29 11
قنا 30 11
الأقصر 30 14
أسوان 31 15
إدفو 31 13
أبوسمبل 31 14
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 29 18
أبو رماد 27 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 27 12
الإسكندرية 25 13
وادى النطرون 26 12
طنطا 26 12
شبين الكوم 27 11
دمنهور 26 12
بلطيم 24 12
مطروح 26 12
السلوم 27 11
سيوة 26 10
بورسعيد 22 13
دمياط 22 12
الزقازيق 27 12
المنصورة 26 11
الإسماعيلية 25 11
السويس 25 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 26 12
نخل 22 06
نويبع 27 17
طابا 25 14
كاترين 22 06
الطور 29 16
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 28 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 09
بنى سويف 28 09
المنيا 28 10
أسيوط 28 10
سوهاج 29 11
قنا 30 11
الأقصر 30 14
أسوان 31 15
إدفو 31 13
أبوسمبل 31 14
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 29 18
أبو رماد 27 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18