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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

السبت 03/أبريل/2021 - 10:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان لها، اليوم السبت فصل لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى محمد صلاح، من المعهد العالى للدراسات المتطورة.


وقال بيان الوزارة على الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "تنفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولى محمد صلاح من المعهد العالى للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

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