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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«زغرودة مصرية».. سيدة تحتفل بمرور موكب المومياوات الملكية (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:18 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
إيمان ماهر
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انتهت منذ قليل فعاليات الموكب المهيب الذي انطلق من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية من بينهم 4 مومياوات لملكات مصر.

وعبر المصريون عن فرحتهم وانبهارهم بالصورة والتنظيم التي جاءت على مستوى عالمي، ونفذها فريق عمل مصري صميم، حيث أطلقت سيدة «زغرودة» احتفالا بما يحدث.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «بكل الفخر والاعتزاز اتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية».
شاهد الفيديو من هنا 

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