رئيس جامعة الأزهر يشيد بموكب نقل المومياوات الملكية

أشاد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالاستعدادات الكبيرة لموكب نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي يؤكد على أن مصر واحة للأمن والأمان.وثمن رئيس جامعة الأزهر حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع.مؤكدًا أن ما شهده العالم اليوم من نقل 22 مومياء ملكية في موكب ضخم من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يعد حدثًا تاريخيًّا يسطره التاريخ بحروف من نور، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيظل محفورًا في ذاكرة التاريخ، فهو فخر لكل مصري على أرض الوطن أو خارجه.وقال رئيس جامعة الأزهر: إن هذا الحدث العظيم يبعث برسالة مفادها أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، كما أنه يعكس قدرتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التى تخرج في أبهى أشكالها، مدللة على عمق تاريخ هذا الوطن، وأن مصر هي مهد التاريخ والحضارة، وستبقى -بإذن الله تعالى- منارة للإنسانية على مر العصور.