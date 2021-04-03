محمد رمضان ينشر فيديو من داخل تابوت فرعوني: غاوي نكش

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مقطع فيديو له من إحدى أغنياته داخل تابوت فرعوني.وظهر محمد رمضان بزي مومياء فرعونية وعلق على الفيديو قائلا: "غاوي نكش.. قريبا.وفي سياق مختلف ينتظر محمد رمضان عرض مسلسله الجديد "موسى" خلال المارثون الرمضاني المقبل الذي يشارك بطولته سمية الخشاب وعبير صبرى، رياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.