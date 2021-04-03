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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان ينشر فيديو من داخل تابوت فرعوني: غاوي نكش

السبت 03/أبريل/2021 - 10:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسن أمين
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نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مقطع فيديو له من إحدى أغنياته داخل تابوت فرعوني.

وظهر محمد رمضان بزي مومياء فرعونية وعلق على الفيديو قائلا: "غاوي نكش.. قريبا.

وفي سياق مختلف ينتظر محمد رمضان عرض مسلسله الجديد "موسى" خلال المارثون الرمضاني المقبل الذي يشارك بطولته سمية الخشاب وعبير صبرى، رياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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