إزالة 30 عشة بالامتداد العمراني في رأس البر (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، السبت، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة نحو 30 عشة في المنطقة، فضلًا عن البدء في تسوية وتمهيد الشوارع بمحيط ما تم ازالته من عشش.ويجرى استكمال أعمال تمهيد الطرق بالمنطقة وكافة عمليات رفع المخلفات للارتقاء بالشكل الحضارى بها.ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط خلال الزيارة الأخيرة التى أجرتها لمنطقة الامتداد العمراني برأس البر لمتابعة الأعمال التى تجرى هناك لرفع المظهر الحضارى العام.