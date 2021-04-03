طرح مناقصتين لتنفيذ شبكات الصرف الصحى بالصالحية الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي، وذلك لتنفيذ مناقصة محطات الصرف الصحي، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات بمحطة رفع مجاري المنطقة الصناعية بمدينة الصالحية الجديدة.وفيما يخص عن المواصفات الفنية والشروط، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز، نظير سداد 299 جنيهًا، مشيرًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصتين الرابعة والسادسة لشركات المقاولات العاملة في تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة.وأشار إلى أن المناقصة تنص على تنفيذ أعمال صيانة وحراسة محطة معالجة الدائمة بطاقة 27 ألف متر مكعب لكل يوم، وخطي طرد بقطر 500 ملي متر بطول 19 كيلو متر، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة الخطين الناقلين بقطر 500 ملي متر بطول 4 كيلو متر بالمدينة.وأوضح أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه للمناقصة الأولى وتأمين ابتدائي ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده.