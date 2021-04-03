رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصتين لتنفيذ شبكات الصرف الصحى بالصالحية الجديدة

السبت 03/أبريل/2021 - 09:22 م
المصري لمقاولي التشييد
المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
طباعة
خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي، وذلك لتنفيذ مناقصة محطات الصرف الصحي، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات بمحطة رفع مجاري المنطقة الصناعية بمدينة الصالحية الجديدة.

وفيما يخص عن المواصفات الفنية والشروط، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز، نظير سداد 299 جنيهًا، مشيرًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصتين الرابعة والسادسة لشركات المقاولات العاملة في تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة.

وأشار إلى أن المناقصة تنص على تنفيذ أعمال صيانة وحراسة محطة معالجة الدائمة بطاقة 27 ألف متر مكعب لكل يوم، وخطي طرد بقطر 500 ملي متر بطول 19 كيلو متر، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة الخطين الناقلين بقطر 500 ملي متر بطول 4 كيلو متر بالمدينة.

وأوضح أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه للمناقصة الأولى وتأمين ابتدائي ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو

مهاجم وست بروميتش يتعرض لإساءات عنصرية على انستجرام

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على فرايبورج 2-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

سر الشاي.. «عمدة مزاج المصريين» (ملف خاص)

المترجم خالد الجبيلى ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب».. اليوم

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي