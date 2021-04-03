فتح ميدان التحرير بعد نقل المومياوات الملكية (صور)

تم فتح ميدان التحرير بعد غلقه لنقل المومياء الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي استمر قرابه ساعتين.وانتشر رجال لأمن بمحيط ميدان التحرير لتيسير حركة المرور وتفريق المواطنين المحتفلين بالحدث لعدم حدوث ازدحام بينهم.وشهدت مصر مساءً حدثًا تاريخيًا مهيبًا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية، وذلك مساء اليوم السبت.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20، ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.وتحرك الموكب، مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورًا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورًا بمنطقة المنيل وصولًا لمتحف الحضارة بالفسطاط، ونقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وتمت ترجمته لـ 14 لغة.