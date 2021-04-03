خالد الطوخى يكتب: الدلتا الجديدة.. مشروع قومى عملاق لتعظيم القطاع الزراعى وتنميته

حينما وجّه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضغط مراحل تنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة» لتكون مرحلة واحدة بدلًا من ٣ مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، والتوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر- فإننا نكون أمام أسلوب جديد فى الإرادة وفى الإدارة معًا، فهو بذلك يكون قد أرسى نظامًا جديدًا يتعلق بكيفية تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وقد جاء إطلاق مشروع الدلتا الجديدة مكتمل العناصر التى تضمن له النجاح منذ البداية، حيث يتضمن استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، من أجل تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى، وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.وفى تقديرى الشخصى، فإن عناصر نجاح المشروع، وبعيدًا عن اهتمام ومتابعة الرئيس شخصيًا، تتجلى فى عدة نقاط أساسية، أهمها أن هناك متابعة مستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء، الذى قام بتكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة، وبالتعاون مع كلية الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، واللافت للنظر أنه خلال ٣ أشهر فقط من يناير حتى مارس ٢٠٢١ قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ٣ مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة وإعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة، التى أجريت على مساحة ٦٨٨ ألف فدان، أن أكثر من ٩٠٪ من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقًا لمدى توفر مصادر مياه إضافية، وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أيضًا أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.وهذا المشروع القومى الكبير يقع على محور «روض الفرج- الضبعة»، وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، وأيضًا بالقرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وبضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة تصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» نحو أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.وتشير الدراسات الفنية والاقتصادية الدقيقة إلى أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبالغ طائلة تقدر بمئات المليارات، لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وإنشاء الترع، سواء مكشوفة أو مغطاة، لتوصيل المياه للأراضى، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.وحسب تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن مشروع «الدلتا الجديدة» لم يتم الكشف عنه إلا بعد الانتهاء من تصنيف ودراسة التربة وتحديد المناطق الصالحة بها، وإمكانية استصلاحها من خلال وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وضع تصور شامل لهذه المنطقة وإقامة مجتمعات متكاملة، حيث تخطط الحكومة إلى النهوض بقطاع الزراعة عبر خطوات ومشاريع عملاقة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى وتصدير الفائض.وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أيضًا، فى تصريحات صحفية، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يعد بالفعل أحد المشروعات العملاقة، فهو مشروع سوف تنتج عنه زيادة فى الرقعة الزراعية، مليون ونصف المليون فدان، تحت مسمى الدلتا الجديدة، تشمل الأراضى الموجودة فى جنوب محور الضبعة حوالى ٦٨٨ ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر، ومساحة أخرى لمشروع تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتداخلة مع منطقة الدراسة، والمشروعات الثلاثة مجمعة مع بعضها البعض تمثل الحد الأدنى مليون فدان.ويأتى إطلاق اسم «الدلتا الجديدة» على هذا المشروع بناء على اقتراح وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد اقترح سيادته أن يسمى «الدلتا الجديدة» لأن هذا المكان يتميز بأنه قريب من الدلتا القديمة، ومن الموانئ والطرق، وتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الرى وكل الجهات المعنية ببدء العمل، بحيث يتم استكمال وتنفيذ هذا المشروع بحد أقصى من عام ونصف العام إلى عامين، وبالتالى فإنه عندما يضاف إلى الرقعة الزراعية ١.٥ مليون فدان أراضى جديدة، لا يوجد فيها تفتيت حيازة وتوجد بها ميكنة زراعية وتكنولوجيا ومجمعات سكنية وعمرانية وصناعية وكهرباء ومناطق لوجستيات ومرتبطة بالزراعة، فهذا وبكل تأكيد سيكون إنشاء لكيان كبير ثانٍ سوف يؤدى إلى مساهمة كبيرة فى تخفيض الفجوة الزراعية وزيادة الإنتاج.. كما أوضح «القصير» أن «مشروع مستقبل مصر بدأ يعمل بالفعل، وتوجد به مساحات منزرعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لديه مساحة هناك سوف يتم البدء فيها، وخلال لقائنا مع الرئيس عرضنا مساحة الـ٦٨٨ ألف فدان».وقال «القصير» عن نوعية الأراضى المخصصة لهذا المشروع إن تلك الأراضى التى تضاف إلى الرقعة الزراعية لا نجدها خضراء فجأة، فهناك دراسات لحصر وتصنيف التربة وقطاع التربة والخواص الفيزيائية والكيميائية حتى نعرف درجة الملوحة والنعومة والخشونة فى التربة ودرجة الحمض، كل هذه الأشياء تحتاج إلى دراسة، وهذه الدراسة تمت من خلال فرق وزارة الزراعة، وهى عبارة عن ثلاثة فرق، هيئة التعمير مع مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية ممثل فى معهد الأراضى والمياه، هؤلاء يمثلون فريق وزارة الزراعة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة وكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وقد استغرق عمل اللجان المتخصصة من شهرين ونصف الشهر إلى ثلاثة أشهر، لتنفيذ دراسات حقلية ودراسات معملية وتحليل أكثر من ٢٠ ألف عينة من أجل التأكد من الصلاحية، ثم تحليل النتائج وكتابة التقرير، مؤكدًا أنه كان لا بد من التحقق من النتائج، وأن يكون فيها قدر كبير من الدقة، لأنه سوف تُصرف مليارات.وظل هذا الوضع على هذا النحو إلى أن أثبتت الدراسات الدقيقة أنها صالحة للزراعة، وتستخدم فيها كل أنواع المحاصيل الزراعية، وتوفير المياه من خلال نقل المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى.والحق يقال، فإن هذا المشروع لم يكن وليد الصدفة، خاصة أن الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ وهى تسعى لتعظيم القطاع الزراعى وتنميته، لأن القطاع الزراعى يمثل ٢٠٪ من إجمالى الصادرات السلعية بمصر، و١٥٪ من إجمالى الدخل القومى، وله بُعد كبير للغاية فى الشق الاقتصادى، بالإضافة إلى أهميته للأمن القومى باعتباره جزءًا مهمًا من الأمن الغذائى، وقد دعمت الدولة بالفعل القطاع الزراعى بشبكة الطرق الضخمة التى كانت بمثابة شرايين للحياة، ولولا تلك الطرق لما كنا تحدثنا الآن عن الدلتا الجديدة، وأكثر من مليون فدان ملاصقة لمنطقة الدلتا القديمة، ومشروع «الدلتا الجديدة» سيوفر ما يقرب من ٥ ملايين فرصة عمل، وسيكون هناك إنتاج نباتى وتصنيع وإنتاج حيوانى وداجنى، وبالتالى فإن ذلك سوف يؤدى إلى فتح أسواق خارجية وزيادة المتاح وحدوث استقرار فى الأسعار.وهنا، فإنه يمكننى القول إن تلك المشروعات العديدة التى افتتحها السيد الرئيس من قبل، والخاصة بتحلية المياه والمشروعات المائية، لم يتم افتتاحها بشكل عشوائى، وإنما كان كل شىء مخططًا لدعم القطاع الزراعى فى مصر، والتوسع أفقيًا وزراعة أراضٍ جديدة لضمها للرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاجية الزراعية.. ففى منطقة سيناء، على سبيل المثال، شاهدنا افتتاح محطات، وهناك مبادرة أخرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى بالقرب من البحر المتوسط، وبالتالى فإننا نكون أمام حقيقة مؤكدة تشير إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير فى مجال الإنتاج الزراعى، وتمهد كل الوسائل والأنشطة من أجل دعم مجال الزراعة.وبعيدًا عن ذلك، فإن الدولة فى الفترة الأخيرة تعمل على إحياء المشروعات القومية المتعثرة، التى كان المواطن المصرى يأمل فى تنفيذها، وقد سبق ورأينا الرئيس وقد كلف بمشروع ترعة الحمام، التى تمتد من برج العرب إلى الضبعة، وتم إيفاد القوافل العلمية المتخصصة لتقييم المشروع عمليًا بالكامل والموارد الأرضية التى يمكن الاستفادة منها، وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى التى اهتمت بها الدولة مؤخرًا.من جانب آخر، فإن دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أشارت وبشكل واضح وصريح إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعد أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعى، حيث يدخل مشروع «مستقبل مصر» ضمن نطاق هذا المشروع، كما أن المشروع يضيف ١٥٪ مساحة منزرعة جديدة لمصر سيتم استغلالها لتحقيق الأمن الغذائى، وأكدت الدراسة أن المشروع الجديد يضم مجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة ضمن مشروع «الدلتا الجديدة»، كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، لأن التصنيع الزراعى يرفع القيمة المضافة للمنتج، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيوانى وتصنيع منتجات الألبان، مما يخلق آلاف فرص العمل، وسوف يتم تدريب شباب الخريجين من التخصصات الزراعية لاكتساب خبرة العمل بالمناطق الصحراوية، وكيفية استخدام أحدث سبل الزراعة والرى بشكل عملى.