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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آية الغرياني: أرهقنا في التحضير لهذا الحدث العظيم.. ويسرا دعمتني

السبت 03/أبريل/2021 - 09:47 م
آية الغرياني
آية الغرياني
منار إبراهيم
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تألقت الإعلامية آية الغرياني خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية الذي أقيم اليوم من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وأعربت آية الغرياني لـ"الدستور" عن فخرها وسعادتها الشديدة لمشاركتها في هذا الحدث العظيم، مشيرة إلى أن كل صناع هذا العمل كانوا يحضرون له منذ 30 يومًا إلا أنها التحقت بهم منذ 5 أيام فقط، مؤكدة أنهم كانوا يقومون بالبروفات حتى الساعة الرابعة فجرًًا ومع ذلك كانوا يستمتعون بالكواليس رغم الإرهاق الشديد الذي تعرضوا له.

وعن ردود الأفعال التي لاقتها من قبل المشاهدين والإشادات بإلقائها ولباقتا قالت آية إنها فخورة بكل ردود الأفعال التي لاقتها.. مشيرة إلى أنها كانت تسعى لتكون على مقدار المسئولية التي وضعت فيها، وهي نقل حدث مهم في تاريخ الحضارة المصرية وهو موكب نقل المومياوات.

وكشفت عن سر إطلالتها التي تألقت بها قائلة إنه من تصميمها وقامت بتنفيذه مصممة الأزياء شهيرة لاشين، والإكسسوارات من تنفيذ سلطانة سيلفر، مشيرة إلى أنها استلمت الفستان مساء أمس.

ولفتت آية إلى أن الفنانة يسرا قامت بالإشادة بها ودعمها حيث قالت لها فور انتهاء الحفل إنها كانت في كامل أناقتها ولباقتها، مما أشعرها بالسعادة مشيرة إلى أنها كتمت البكاء من الفرحة الشديدة بهذا الأمر.

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