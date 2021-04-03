أوقاف الإسكندرية تشارك في تكريم الأمهات المثاليات وأصحاب الهمم

شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، جمعية قلوب مثمرة للمكفوفين، احتفالها السنوي لتكريم الأمهات المثاليات وبعض أبنائنا من ذوي الهمم والبصائر.حضر الحفل وسام كاسب، مدير عام المتابعة، مسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والشيخ على كمال بدير عضو الإدارة العامة للدعوة الإلكترونية بالمديرية، وإمام وخطيب مسجد الشهيد مقدم علاء الدين السماديسي، والشيخ محمد ماهر جمعة إمام وخطيب مسجد الشهيد اللواء إبراهيم حمدي ممثلين عن مديرية أوقاف الأسكندرية.ألقى الكلمة الافتتاحية وسام كاسب كما ألقى الشيخ علي كمال بدير كلمة عن فضل الأم واليتيم، وتم تسليم عدد من الهدايا للأمهات والابناء من ذوي الهمم والبصائر.يأتى الحفل في إطار سعي الأوقاف للمشاركة في النشاطات التثقيفية والإجتماعية والتي هي من صميم عملها ودورها المجتمعي.