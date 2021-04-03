رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الإسكندرية تشارك في تكريم الأمهات المثاليات وأصحاب الهمم

السبت 03/أبريل/2021 - 09:11 م
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
هبه عويضه
طباعة
شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، جمعية قلوب مثمرة للمكفوفين، احتفالها السنوي لتكريم الأمهات المثاليات وبعض أبنائنا من ذوي الهمم والبصائر.

حضر الحفل وسام كاسب، مدير عام المتابعة، مسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والشيخ على كمال بدير عضو الإدارة العامة للدعوة الإلكترونية بالمديرية، وإمام وخطيب مسجد الشهيد مقدم علاء الدين السماديسي، والشيخ محمد ماهر جمعة إمام وخطيب مسجد الشهيد اللواء إبراهيم حمدي ممثلين عن مديرية أوقاف الأسكندرية.

ألقى الكلمة الافتتاحية وسام كاسب كما ألقى الشيخ علي كمال بدير كلمة عن فضل الأم واليتيم، وتم تسليم عدد من الهدايا للأمهات والابناء من ذوي الهمم والبصائر.

يأتى الحفل في إطار سعي الأوقاف للمشاركة في النشاطات التثقيفية والإجتماعية والتي هي من صميم عملها ودورها المجتمعي.

موضوعات متعلقة

نور عزازي مصممة أزياء حفل المومياوات: «أسعد يوم في حياتي»

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

موعد شم النسيم لسنة 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

سر الشاي.. «عمدة مزاج المصريين» (ملف خاص)

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي

«بلادي يا بلادي».. موكب المومياوات يفجر وطنية الأدباء على السوشيال ميديا