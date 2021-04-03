تونس: 41 وفاة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8931 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و931 حالة.وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 1404 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 258 ألفًا و335 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 398 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفًا و916 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 346 حالة، إلى جانب 109 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.