عودة الحركة لميدان التحرير عقب مرور موكب المومياوات الملكية

فتحت الإدارة العامة للمرور ميدان التحرير أمام حركة السيارات من جديد بعد غلقه لمدة ساعتين ونصف لمرور الموكب الذهبي للمومياوات الملكية والذي وصل إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.كانت وزارة الداخلية أعلنت عن غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً؛ احتفالًا بنقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل.وأوضحت الوزارة أنه سيتم إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم من الساعة 6 إلى 8.30 مساءً؛ على النحو التالى:-وغلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وغلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.وغلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق "مصر – حلوان" فى اتجاه ميدان أثر النبى، وغلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.