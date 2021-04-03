سلطنة عمان: وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا

وصلت إلى سلطنة عمان اليوم السبت الدفعة الأولى من لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) المُضاد لفيروس كورونا في إطار العقد الذي تم توقيعه بين سلطنة عمان والاتحاد العالمي للقاحات.وبلغ إجمالي المُطعمين في السلطنة حتى يوم الخميس الماضي بلقاحي (فايزر-بيونتيك و أكسفورد-أسترازينيكا) ١٣٩ ألفًا و٥٢٢ شخصًا.يُذكر أن سلطنة عمان تعاقدت مع الاتحاد العالمي للقاحات للحصول على مليون جرعة والتي تستهدف ١٠ بالمائة من السكان.