سلطنة عمان: وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا
السبت 03/أبريل/2021 - 09:35 م
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وصلت إلى سلطنة عمان اليوم السبت الدفعة الأولى من لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) المُضاد لفيروس كورونا في إطار العقد الذي تم توقيعه بين سلطنة عمان والاتحاد العالمي للقاحات.
وبلغ إجمالي المُطعمين في السلطنة حتى يوم الخميس الماضي بلقاحي (فايزر-بيونتيك و أكسفورد-أسترازينيكا) ١٣٩ ألفًا و٥٢٢ شخصًا.
يُذكر أن سلطنة عمان تعاقدت مع الاتحاد العالمي للقاحات للحصول على مليون جرعة والتي تستهدف ١٠ بالمائة من السكان.
وبلغ إجمالي المُطعمين في السلطنة حتى يوم الخميس الماضي بلقاحي (فايزر-بيونتيك و أكسفورد-أسترازينيكا) ١٣٩ ألفًا و٥٢٢ شخصًا.
يُذكر أن سلطنة عمان تعاقدت مع الاتحاد العالمي للقاحات للحصول على مليون جرعة والتي تستهدف ١٠ بالمائة من السكان.