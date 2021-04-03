ملك الإبهار.. تعرف على «عمرو عزيز» مخرج موكب المومياوات

نجح المخرج عمرو عزيز في إبهار العالم بالصورة التي قدمها في حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة إلى متحف الحضارة بالفسطاط من خلال كادراته وصورته الرائعة المطعمة بمشاهد تم إعدادها مسبقًا.ويبحث الكثير من المتابعين عن صاحب اللقطة اليوم وهو المخرج عمرو عزيز الذي تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة 2000، والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم السيناريو في نفس العام وتخرج في عام 2004، بدأ المجال الإعلامي من حوالي أكثر 24 في الإعلام حيث بدأ وهو ابن السابعة عشرة.أخرج عمرو عزيز العديد من حفلات الفنانين لشيرين ومنير وعمرو دياب وغيرهم وانتقل في 2011، وساهم في بداية قنوات CBC كمدير للإخراج في الشبكة حتى 2016.بدأ تجربته مع تأسيس مجموعة قنوات DMC في 2016، مع العمل كمخرج للعديد من البرامج فعلى سبيل المثال وليس الحصر، "تع اشرب شاي"، و"أنا وبنتي"، "الموسم الأول"، و"قهوة أشرف" و"حواديت لميس". أخرج العديد من الفعاليات مثل حفل افتتاح منتدي شباب العالم الأول والثالث بشرم الشيخ، وحفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الثلاث دورات السابقة، وكذلك افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة القيامة وغيرهم وكذلك مجموعة كبيرة من الحفلات.