تناولت وطفلتيها سم فئران بالخطأ.. النيابة تصرح بدفن ربة منزل في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت التحقيقات أن السيدة المتوفية تدعى "م.أ"، 35 سنة، وتعاني من أعراض مرض السكر، ووصف لها أحد أقاربها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا لضبط مستوى السكر في الجسم.وأشارت التحقيقات إلى أن السيدة كانت تحتفظ بحبة البركة وبجانبه برطمان شبيه له بداخله سم فئران على شكل حبيبات شبيها بحبة البركة، وعند استيقاظها تناولت مقدار ملعقة ولكن من سم الفئران بدلا من حبة البركة، وكان بجانبها أطفالها يريدون تناول نفس الشيء الذي تتناوله والدتهما فأعطتهما.تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من المستشفى العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.