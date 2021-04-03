«الصحة النفسية»: فحص مرضى الإدمان من فيروس سى والإيدز مجانا

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن توفير خدمة الفحص والمشورة والعلاج بالمجان للفيروسات الكبدية وفيروس نقص المناعة "الإيدز" لمرضى الإدمان في جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، موضحة أنه تم التوسع في تقديم الخدمات لتشمل كل المواطنين المترددين على المستشفيات.يأتى ذلك في ضوء خطة وزارة الصحة والسكان للتخلص من الفيروسات الكبدية وفيروس نقص المناعة وفي خطوة جديدة نحو تقديم خدمة متميزة للمرضي بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وحفاظا على الصحة الجسدية والنفسية للمرضى وذويهم.وأعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إطلاق حملة للكشف عن الفيروسات الكبدية بي وسي، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، لجميع المرضى المقيمين والمترددين على مستشفيات الصحة النفسية في كل المحافظات.وأضافت أنه سيتم تقديم خدمة الكشف على ذويهم إذا احتاجوا لذلك، ويقوم الفريق الطبي من خلال هذه الحملة بالكشف وإجراء التحاليل وتوفير العلاج بالمجان تحت مظلة واحدة في ١٩ مستشفى ومركز تابعين للأمانة وموزعين في ١٥ محافظة.