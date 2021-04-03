ماريا عماد تصعد للمنافسة على مستوى العالم فيISEF 2021

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (مركز التطوير التكنولوجي) في مسابقة أيسف للعلوم والهندسة 2021 وفاز بحوث طلاب الفيوم بالمسابقة في مجالات الطب والكيمياء والنبات والطاقة والعلوم السلوكية على مستوى الجمهورية.وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل تعليم الفيوم صعود مشروع فى مجال الطب للمنافسة على مستوى العالم والسفر إلى الولايات المتحدة، حيث فازت الطالبة ماريا عماد عزيز (مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات - إدارة غرب الفيوم) - مركز أول جمهورية في العلوم الطبية(علاج أمراض الشبكية بالخلايا الجذعية) فى المنافسة على مستوى العالم بالولايات المتحدة الامريكية.وشاركت مديرية تعليم الفيوم في المعرض النهائى على مستوى الجمهورية بعدد 17 مشروع بحث علمى وتصميم هندسى تأهل منها 7 مشروعات مركز أول وثاني جمهورية، وفاز مشروع في مجال العلوم الطبية بغرب الفيوم للمنافسة على مستوى العالم والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.من ناحيته، أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للمشروعات البحثية المقدمة من الطلاب المشاركين في المسابقة وقدم التهنئة للطالبة ماريا للتصعيد والمنافسة على مستوى العالم، كما قدم رسالة شكر لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي، محمد فاروق وإيناس فتحي، وعماد فكرى، وفريق العمل بغرب الفيوم وإدارة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وإدارة غرب الفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.