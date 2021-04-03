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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جمباز وعروض فنية احتفالًا باليوم العالمي للتوحد بمطروح (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 10:08 م
احتفال اليوم العالمي
احتفال اليوم العالمي للتوحد بمطروح
ياسمين شعيب
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قدم أبناء مطروح عددًا من العروض احتفالًا باليوم العالمي للتوحد، حيث تضمنت العروض فقرة جمباز لـ "ذوي الهمم" وفقرة أبطال مطروح في الجمباز، إضافة إلى فقرة غنائية من فريقي قافية وكواكب الشرق التابعين لمكتبة مصر العامة.

وقال خالد شعيب، محافظ مطروح إنه في 2 إبريل من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذى أطلقته الجمعية العامة للآمم المتحدة في 2007 كخطوة إيجابية ومهمة، لإدراك زيادة أعداد مرضى التوحد على مستوى العالم.

أضاف أن محافظة مطروح أسرعت في توفير مزيد من الدعم والرعاية لتلك الفئة من أبناء المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع في إنشاء مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بعد استغلال موقعه غير المستغل منذ سنوات لإنشاء المركز لخدمة أبنائنا أطفال التوحد وتخفيف معاناتهم وذويهم لسنوات طويلًا، بما يواكب اهتمام الدولة ببناء الانسان.

أشار إلي أنه لأول مرة في مطروح يوفر المركز للأطفال غرفة الحواس والتكامل الحسي لتنمية حواس الطفل، كذلك الاختبارات النفسية والتدريب على الرعاية الذاتية واعتماد الطفل على نفسه وتنمية مهاراته وتعديل السلوك وغرفة العلاج الوظيفي والطبيعي المزودة بأحدث الأجهزة الرياضية والآلات الحديثة وتنمية قدرة الطفل على التحكم بالعضلات وتنمية الاستجابة الحسية وزيادة التركيز والانتباه، لمساعدة الطفل على التكيف الوظيفي والسلوكي من خلال المتخصصين، إضافة إلى الأماكن والقاعات الترفيهية مع استقبال المركز لمزيد من طلاب المدارس من ذوى التوحد والاستفادة منه.

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