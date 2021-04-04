«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

طلاق هناء بسبب الخلاف على تسمية المولود:



«اسم المولود»، أصبح سببًا في إحداث شروخ في الكثير من العلاقات الزوجية، فكل طرف يريد أن ينفذ اختياره، ومن هنا تبدأ الخلافات الزوجية، التي كثيرًا ما تُحدث مشاكل بين الأسر وتؤثر على استقرارها، ويحدث الانفصال.وتستعرض «الدستور» حكايات حول خناقات وقعت بسبب «اسم المولود»، وانتهت أغلبها بـ«الطلاق».أنهت «مشيرة عبد الله» زيجتها بسبب تسمية مولودها، قائلة: «جوزي عاوز يسمي البنت روحية على اسم خالته اللي اتوفت واللي كانت مربياه، وأنا رفضت ومع إصراري رمى عليا يمين الطلاق، فقولت يمين بيمين ما انا راجعة لواحد حلف عليا بالطلاق».لم تتوقع «هناء.علي» الزوجة التي تبلغ من العمر 35 عامًا، أن ينتهي بها الحال بسبب اسم «المولود»، الثالث لها، فالزوجة أرادت تسميته« أياد»؛ بينما صمم زوجها على تسميته عبد الصبور على اسم والده، ليقع خلافًا كبيرًا بينهما، أدى إلى تطاول الزوج وهو ما رفضته الزوجة، لتنتهي حياتها بالطلاق.وقال: «عندي أحمد وأسمى، وكنا متفقين لو جه ولد هسمي على حرف الألف زي إخوته. لكن حماتي تدخلت ومصممة تسمي ابني عبد الصبور على اسم حمايا».وأضافت: «وسخنت جوزي عليا، لحد ما حصل مشكلة ورفضت اسمي ابني الاسم ده، من منطلق إيماني بأن الأسماء بتأثر تأثيرات إما سلبية أو إيجابية على الأطفال».بالفعل حدثت خلافات كثيرة بين الزوجين خصوصًا بعض الرفض القاطع من الزوج، وأدت تلك الخلافات إلى وقوع معاملات عُنف أعدى خلالها الزوج على زوجته وانتهت بالطلاق.تركت الزوجة بيتها وهي في حالة انهيار شديد لما أصابها من ضربات قاسية جاءت من زوجها، وذهبت إلى منزل والدها الذي يبعد حوالي 17 كيلوا من واقع بيتها، وفي صباح اليوم التالي أخذت والدها وابنها الرضيع وسجّلته «أمير»، وحين علم الزوج قام بالتطاول عليها، لترفض ذلك الوضع وتقوم برفع دعوى قضائية ضده تطلب الطلاق للضرر.لم يختلف حال «هايدي. مروان»، الفتاة العشرينية كثيرًا، فهي واجهت نفس المصير الذي واجهته هناء، حيث صمم زوجها على تسمية ابنتهما باسم والدته «وجيدة».وحين رفضت حدثت مشادات كثيرة انتهت بعدم استكمال الزوجين، على حسب وصفها، تقول: «يعني أيه يسمي أول طفلة لينا وجيدة، أمه ماتت الله يرحمها وانا بنتي هتعيش ولما تكبر هتكره اسمها وعيلتها واليوم اللي اتولدت فيه».تُضيف بنبرتها المكتظّة: «كنا متفقين نسمي بنتي مليكة، ووالدته توفيت وانا حامل فصمم على تسميتها على اسمها فرفضت وحصل مشاكل بينا».نشبت خلافات بينهما، وتلفظ الزوج بألفاظ نابية، لم تتحملها الزوجة، إلى جانب سلوك الزوج التي تغيرت كثيرًا على حسب قولها: «متوقعتش إن جوزي يتغير للسلوك ده!»طلبت الزوجة العشرينية الطلاق بعدما تحمّلت تلك الإهانات المُباحة من زوجها؛ فوقع بينهما طلاقًا شرعيًا، ولكن بعد أنَّ قادتهم المُدة الطويلة رفضًا من الزوج وقوع هذا الطلاق، مشيرة إلى أنَّه يُريد الرجوع مع اخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار تلفظه بألفاظ لم تعتد أذنيها على سماعها، ولا زال الأمر حائر بينهما.في وقت سابق، قررت دار الإفتاء المصرية، إنهاء الجدال والخلاف بين الأزواج، إذ علّق الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على فتوى تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعمها.وأكد أن «تسمية المولود من حق الرجل»، مضيفًا: «لاحظنا أن هناك حالة تتسرب للبيوت المصرية بين الرجل والمرأة وهي التحفز لكلمة حقي وحقك وهي سبب صدور مثل هذا السؤال».وأوضح: «حالة التحفز بين الزوج والزوجة بخلاف الحياة، وضد الحياة الزوجية، وخلاف ما تربينا عليه في الأسرة المصرية».وأشارإلى «مثل هذه الأمور من تسمية الابن والبنت، والإنفاق يحتاج إلى استشار ونوع من الحوار الزوجي المستمر بين الزوج والزوج، مصداقًا لقوال الله تعالى: «ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ».واستكمل الشيخ خالد عمران: «وبما أن المولود يتبع أباه في النسب، والتسميةُ تعريفٌ للنسب والمنسوب؛ فهو أحقُّ بها، كما أن الأب هو الذي له القوامة على امرأته والولاية على ولده وهذا يؤكد هذه الأحَقِّيَّ».واختتم «ولكن ينبغي على الرجل أن يشرك زوجته معه في الاختيار، وهو الأليق بمكارم الأخلاق، لأن ذلك مدعاة لرسوخ الألفة، وتحقق المودة والرحمة والإحسان بينهما.