بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي

يعقد اتحاد الناشرين المصريين غدا الأحد في تمام الرابعة عصرا اجتماعا مع أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة التفاصيل الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسون، والمقرر إقامته في 30 يونيو القادم.وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه منذ قليل أنه سيكون هناك حضور لممثلي الهيئة المصرية للكتاب، وسوف يكون اللقاء دوريا مع أعضاء الجمعية العمومية.