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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. الحكم في طعن النيابة ببراءة ضباط بقسم الهرم من تهمة تعذيب محتجز

السبت 03/أبريل/2021 - 08:20 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة النقض حكمها في طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة الهرم.

وقضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة ببراءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين- المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.


وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.

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