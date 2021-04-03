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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 30 حوثيا بنيران الجيش اليمني بالضالع

السبت 03/أبريل/2021 - 08:18 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
ا ش ا
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لقي أكثر من 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن أبطال الجيش شنّوا هجومًا استباقيًا على مواقع مليشيا الحوثي شمال وغرب جبهة مريس، أدى إلى مصرع 30 حوثيًا وجرح آخرين وخسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي.

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