مقتل 30 حوثيا بنيران الجيش اليمني بالضالع

لقي أكثر من 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن أبطال الجيش شنّوا هجومًا استباقيًا على مواقع مليشيا الحوثي شمال وغرب جبهة مريس، أدى إلى مصرع 30 حوثيًا وجرح آخرين وخسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي.