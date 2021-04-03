فى مشهد مهيب.. انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير

انطلق قبل قليل، الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، متوجها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ليستقر فى مكانه الأخير.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بصحبة وزير الآثار وعدد من كبار رجال الدولة المصرية.