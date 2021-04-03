المغرب: 4 ملايين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 بلغ 4 ملايين و348 ألفا و995 شخصا حتى اليوم.وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 17913 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تقلى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا.يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.