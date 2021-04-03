رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:14 م
حريق
حريق
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل غرفة بإحدى عقارات منطقة الورديان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل إحدى العقارات السكنية في مساكن الشحن بمنطقة الورديان دائرة قسم الشرطة، دون حدوث اصابات.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها و3 سيارات إطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث الحريق داخل غرفة نوم بإحدي الشقق بالدور الأول العلوي، تم السيطرة علي الحريق دون حدوث إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

مصر تبهر العالم.. هاشتاج «موكب المومياوات الملكية» يتصدر تويتر

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أحمد يماني: علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني

خرافة استخدام العبيد في بناء مصر القديمة

«بلادي يا بلادي».. موكب المومياوات يفجر وطنية الأدباء على السوشيال ميديا

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد