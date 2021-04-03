ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل غرفة بإحدى عقارات منطقة الورديان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل إحدى العقارات السكنية في مساكن الشحن بمنطقة الورديان دائرة قسم الشرطة، دون حدوث اصابات.على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها و3 سيارات إطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث الحريق داخل غرفة نوم بإحدي الشقق بالدور الأول العلوي، تم السيطرة علي الحريق دون حدوث إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.